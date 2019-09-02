Çin'de bir ilkokulda düzenlenen bıçaklı saldırıda 10 öğrenci yaralandı
Çin'de bir okulda meydana gelen bıçaklı saldırıda 10 öğrenci yaralandı. Yaralı çocuklar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
- DHA
Olay Çin'in Hubei eyalettine bağlı Baiyangping bölgesinde meydana geldi. Çin medyası, saldırının yeni eğitim döneminin ilk gününde Chaotangpo İlköğretim Okulu´nda meydana geldiğini; bıçaklı bir saldırganın öğrencileri hedef aldığını ve 10 öğrenciyi bıçakladığını duyurdu.
Yetkililer şüphelinin gözaltına alındığını ve sorgusunun sürdüğünü duyurdu.
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