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Çin’de bir kömür madeninde gaz patlaması: 14 ölü

Çin’in güneybatısındaki bir kömür madeninde meydana gelen gaz patlaması sonucu 14 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi mahsur kaldı.

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Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin güneybatısındaki Guicou eyaletine bağlı Guiyang kentinde bulunan bir kömür madeninde gaz patlaması meydana geldi. Patlama sonrası 14 madencinin cesedine ulaşılırken, 2 kişi mahsur kaldı. Kurtarma ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor.

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