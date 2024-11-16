İSTANBUL 12°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Kasım 2024 Cumartesi / 15 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,4465
  • EURO
    36,3032
  • ALTIN
    2837
  • BIST100
    9389.62
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Çin'de bir okulda gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 8 kişi öldü
Dünya

Çin'de bir okulda gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 8 kişi öldü

Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletinin Yixing bölgesindeki bir meslek yüksekokulunda gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi yaralandı.

AA16 Kasım 2024 Cumartesi 20:41 - Güncelleme:
Çin'de bir okulda gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 8 kişi öldü
ABONE OL

Xinhua'nın haberine göre, Yixing bölge polisliğinden, bir meslek yüksekokulundaki bıçaklı saldırıya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, saldırıda ilk belirlemelere göre 8 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin yaralandığı ifade edildi.

SALDIRGAN SUÇUNU KABUL ETTİ

Olay yerinde yakalanan 21 yaşındaki saldırganın suçunu kabul ettiği belirtilen açıklamada, zanlının söz konusu eylemi, "sınavlarda başarısız olduğu için mezuniyet sertifikasını alamaması ve stajyerlik maaşından memnun olmaması" gerekçesiyle gerçekleştirdiği bilgisi paylaşıldı.

Çin gövde gösterisine devam ediyor! Özel tasarlanan jetler görücüye çıktı

Saldırıya ilişkin soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

28 EKİM'DE BİR İLKOKUL YAKININDA BIÇAKLI SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ

Çin'in başkenti Pekin'de 28 Ekim'de bir ilkokul yakınında düzenlenen bıçaklı saldırıda da 3'ü çocuk 5 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Ekim başında ise Şanghay şehrinde düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 15 kişi ise yaralanmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.