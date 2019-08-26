Çin'de bir otobüsün devrilmesi sonucu 7 kişi öldü, 11 kişi yaralandı
Çin'in güneyinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.
- AA
Şinhua'da yer alan habere göre, Guangdong eyaletinin Yangciang kentinde Şınyang-Haikou otoyolunda bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi.
Kazada yaralanan 11 kişi hastaneye kaldırıldı.
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