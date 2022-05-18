İSTANBUL 23°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Mayıs 2022 Çarşamba / 17 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    15,9358
  • EURO
    16,752
  • ALTIN
    931.724
  • BIST100
    2393.61
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Çin'de bütçe gelirleri yılın ilk dört ayında yüzde 4,8 azaldı
Dünya

Çin'de bütçe gelirleri yılın ilk dört ayında yüzde 4,8 azaldı

Çin'de merkezi ve yerel yönetim bütçe gelirleri, 2022'nin ilk dört ayında geçen yılın aynı döneminde göre yüzde 4,8 düşüş kaydetti.

AA18 Mayıs 2022 Çarşamba 19:48 - Güncelleme:
ABONE OL

Maliye Bakanlığı verilerine göre, bütçe gelirleri yılın ilk dört ayında yıllık yüzde 4,8 azalarak 7,43 trilyon yuana (yaklaşık 1,1 trilyon dolar) geriledi.

Merkezi hükûmetin bütçe gelirleri yüzde 5,7; yerel yönetimlerin gelirleri yüzde 3,9 azaldı.

Bütçe gelirleri içinde en büyük paya sahip vergi gelirleri yüzde 7,6 azalarak 6,23 trilyon yuana (yaklaşık 920 milyar dolar) düştü.

Aynı dönemde bütçe harcamaları yüzde 5,9 artışla 8,09 trilyon yuan (yaklaşık 1 trilyon 200 milyar dolar) oldu.

Bütçe gelirlerindeki düşüşün büyük bölümünde, başta ülkenin en büyük şehir Şanghay olmak üzere çok sayıda şehirde Omicron vakalarının tetiklediği Kovid-19 salgınlarını kontrol etmek için uygulanan kısıtlamaların etkisi oldu.

Tedbirlerden etkilenen bireyleri ve işletmeleri desteklemek için uygulanan vergi kesintisi ve iadeleri ile kamudan büyük miktarda kaynak aktarıldı.

  • bütçe
  • yerel yönetim

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.