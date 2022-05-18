Çin'de bütçe gelirleri yılın ilk dört ayında yüzde 4,8 azaldı

Maliye Bakanlığı verilerine göre, bütçe gelirleri yılın ilk dört ayında yıllık yüzde 4,8 azalarak 7,43 trilyon yuana (yaklaşık 1,1 trilyon dolar) geriledi.

Merkezi hükûmetin bütçe gelirleri yüzde 5,7; yerel yönetimlerin gelirleri yüzde 3,9 azaldı.

Bütçe gelirleri içinde en büyük paya sahip vergi gelirleri yüzde 7,6 azalarak 6,23 trilyon yuana (yaklaşık 920 milyar dolar) düştü.

Aynı dönemde bütçe harcamaları yüzde 5,9 artışla 8,09 trilyon yuan (yaklaşık 1 trilyon 200 milyar dolar) oldu.

Bütçe gelirlerindeki düşüşün büyük bölümünde, başta ülkenin en büyük şehir Şanghay olmak üzere çok sayıda şehirde Omicron vakalarının tetiklediği Kovid-19 salgınlarını kontrol etmek için uygulanan kısıtlamaların etkisi oldu.

Tedbirlerden etkilenen bireyleri ve işletmeleri desteklemek için uygulanan vergi kesintisi ve iadeleri ile kamudan büyük miktarda kaynak aktarıldı.