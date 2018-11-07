Çin'de çalışanlara ceza olarak idrar içiren ve hamamböceği yediren üç yöneticiye hapis
Çin'de satış hedeflerine ulaşamayan personele idrar içirip hamamböceği yedirmekle suçlanan üç şirket yöneticisi 5 ila 10 gün arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.
Şirket yöneticileri, çalışanların kemerlerle dövülürken ve sarı bir sıvı içerken çekilen görüntülerinin internette yayınlanmasından sonra gözaltına alındı.
Çin'in Twitter'ı olarak bilinen Weibo'daki görüntülerde bir erkek çalışan mesai arkadaşlarının önünde kemerle dövülüyor.
Diğer çalışanlar da burunlarını tutarak plastik bardaklardan sarı bir sıvı içiyor.
Tuvalet suyu ve sirke içme cezası
Guizhou kentindeki dekorasyon şirketinin personeline ayrıca tuvalet suyu ve sirke içirildiği ve saçlarının kazındığı belirtiliyor.
Şirket yöneticilerinin buna ek olarak personeli yazılı mesajlarla "Hamamböceği yemek zorunda kalacaksınız" diye tehdit ettiği öne sürülüyor.
'İki aydır maaş alamadıkları için istifa edemediler'
Şirket çalışanlarının iki aydır maaşlarını alamadıkları, bu yüzden cezalandırılmalarına rağmen seslerini çıkaramadığı söyleniyor.
Çin'de iki yıl önce bir bankanın çalışanlarının diğer personelin önünde sahnede kemerle dövülürken görüntüleri yayımlanmıştı.
Bazı şirketlerin de motivasyon için çalışanları birbirlerine tokatlattırdığı ortaya çıkmıştı.
Çin medyasına yansıyan başka bir haberde ise bir şirket çalışanın caddede emekleyerek dolaşmaya ve çöp kutularını öpmeye zorlandığı belirtilmişti.
(BBC Türkçe)
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