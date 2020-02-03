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Dünya

Çin'de düzenlenecek mobilya fuarı ertelendi

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, Çin’de yapılması planlanan mobilya fuarının, yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla ileri bir tarihe ertelendiğini bildirdi.

03.02.2020  18:57 - Güncelleme: 03.02.2020  18:57

Güleç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çin'de 18-21 Mart'ta yapılması planlanan 45. Uluslararası Mobilya Fuarı'nın (CIFF Guangzhou) ülkede etkili olan koronavirüs salgını nedeniyle ertelendiğini söyledi.

Çin'in koronavirüs salgını nedeniyle birçok önlem aldığına işaret eden Güleç, "Mobilya fuarı da koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi. Fuara Türkiye'den 40 firma katılacaktı. Bu süreçte ihracatımızı arttırmak için çalışmalar yapacağız." dedi.

Güleç, Çin'in dünyanın en büyük ithalatçısı konumunda olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Biz de Türkiye olarak ihracat anlamında çıkışta olan ülkeyiz. İhracatımız artıyor. Özellikle ihracat ile büyüyen bir mobilya sektörümüz var. Mobilya sektörümüz bu yıl ihracatta büyük bir çıkış yapacak. Bakanlığımızın aldığı KDV indirimi kararıyla yurt içinde de büyüyoruz. Mobilya sektörü hem ihracatta hem iç pazarda büyük bir başarı gösterecek.

Mobilyacılar, mart ayında Çin'e gidiyor ve oradan satın alma yapıyorlardı. Biz de bu süre zarfında mobilya ihracatının ve mobilya yan sanayi ihracatının daha büyük olması için Türkiye'de çeşitli etkinlikler yapacağız. Şu anda üzerinde çalıştığımız bazı konular var. Bu etkinliklerin tamamını Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle yapacağız. İhracat potansiyeline katma değer katacağız."

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