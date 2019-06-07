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Çin'de Ejderha Kayığı Bayramı kutlanıyor

Çin'de Ejderha Kayığı Bayramı (Duanvucie) dolayısıyla kutlamalar düzenleniyor.

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Ülkenin geleneksel bayramları arasında önemli yeri olan Ejderha Kayığı Bayramı çerçevesinde ülkede resmi tatil ilan edildi.

Bahar Bayramı olarak kutlanan Çin Yeni Yılı ve Congçiu'dan (Ay Çöreği Bayramı) sonra en önemli geleneksel bayram kabul edilen Ejderha Kayığı Bayramı dolayısıyla ülkenin güneyindeki eyalet ve kentlerde ejderha şeklinde inşa edilen kayıklarla yarışlar düzenleniyor.

Ayrıca bayramda Zongzi adı verilen kamış yaprağına sarılı pirinç çörekler tüketiliyor.

BİR ŞAİRİN HÜZÜNLÜ HİKAYESİ

Her ne kadar bayram olarak kutlansa da Duanvucie, milattan önce 475-221 yılları arasında savaşan devletler döneminde, imparator tarafından başkentten sürülen bir şairin hüzünlü hikayesine dayanıyor.

Rivayete göre, şair Çü Yüen, yaşadığı üzüntü nedeniyle boynuna taş bağlayıp kendisini Mi Luo Nehri'nin soğuk sularına bırakıyor. Halk, şairi kurtarmak için kayıklarla nehre açılıyor ancak çabaları sonuç vermiyor.

O günden bu yana Duanvucie bayramında, ejderha şeklindeki botlar nehirlerde yarıştırılıyor. Halk, nehre şairin anısına kamış yaprağına sarılmış haşlanmış pirinç atarak Çü'yü anıyor.

Birçok eyalette etnik unsurlar da bayramı kendilerine özgü kıyafetlerle kutluyor.

BÜYÜKELÇİ ÖNEN'DEN DUANVUCIE MESAJI

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, Ramazan Bayramı'yla yakın tarihe denk gelen Ejderha Kayığı Bayramı dolayısıyla ülkenin sosyal medya platformu Wechat'te videolu tebrik mesajı paylaştı.

Önen, Çince yaptığı paylaşımında, hem Çin halkının Ejderha Kayığı Bayramı'nı hem de Çinli Müslümanların Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Büyükelçi Önen, Çin halkını Türkiye'nin tarihi ve doğal güzelliklerini görmeye davet etti.

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