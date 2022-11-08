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  • Çin'de elektrikli otomobil satışları ilk 10 ayda yüzde 107,5 arttı
Dünya

Çin'de elektrikli otomobil satışları ilk 10 ayda yüzde 107,5 arttı

Çin'de 'Yeni Enerji Aracı' (NEV) olarak adlandırılan, şarj edilebilen pilli, hibrit ve yakıt hücreli elektrikli otomobillerin satışı, 2022'nin ilk 10 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre 107,5 artış kaydetti.

AA8 Kasım 2022 Salı 22:47 - Güncelleme:
Çin'de elektrikli otomobil satışları ilk 10 ayda yüzde 107,5 arttı
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Çin Binek Otomobil Birliğinin verilerine göre, ocak-ekim döneminde 4,43 milyon elektrikli otomobil, perakende piyasada alıcı buldu.

İlk 10 ayda yüzde 107,5 artış gösteren satışların, yıl sonuna kadar 6,5 milyona ulaşması bekleniyor.

Ekimde ülkede toplam 1,84 milyon otomobil satılırken, bunun 556 binini elektrikli araçlar oluşturdu. Toplam satışlar, geçen yılın ekim ayına göre yüzde 7,3, elektrikli araç satışları yüzde 75,2 yükseldi.

Çin otomotiv şirketi BYD, 217 bin 518, ABD'li üretici Tesla ise 71 bin 704 elektrikli otomobil ile satışlarda başı çekti.

Hükümetin, eylül sonunda elektrikli otomobiller için yüzde 10'luk satış vergisi muafiyetini bir yıl daha uzatması artışta etkili oldu.

  • elektrikli otomobil
  • otomobil satışı

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