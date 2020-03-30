IHA 30 Mart 2020 Pazartesi 11:14 - Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 11:14





Çin’in Hunan eyaletindeki Chenzhou kentinde yer alan Yongxing ilçesinde, Jinan- Guangzhou seferini yapan bir yolcu treninin raydan çıktığı belirtildi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, kazada 3’ünün durumu ciddi olmak üzere 20 kişinin yaralandığı bildirildi. Kurtarma ekiplerinin olay yerine sevk edildiği, yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı kaydedildi.

Ön soruşturma raporlarına göre, kaza son birkaç gündür devam eden şiddetli yağışların yol açtığı heyelan nedeniyle meydana geldi. Heyelanı fark eden makinistin ani fren yaptığı ancak, trenin 5 vagonunun raydan çıktığı ve trenin bir bölümünde yangın çıktığı belirtildi.