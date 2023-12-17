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Dünya

Çin'de fosil yakıt ithalat ve üretiminde artış yaşandı

Çin'de petrol, doğal gaz ve kömür gibi fosil yakıt üretimi ve ithalatı, 2023'ün 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre artış gösterdi.

AA17 Aralık 2023 Pazar 09:29 - Güncelleme:
Çin'de fosil yakıt ithalat ve üretiminde artış yaşandı
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Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, ocak-kasım döneminde kömür üretimi yıllık yüzde 2,9, ham petrol üretimi yüzde 1,8 ve doğal gaz üretimi yüzde 6 arttı.

Söz konusu dönemde, kömür ithalatı yüzde 62,9, ham petrol ithalatı yüzde 12,1 ve doğal gaz ithalatı yüzde 8,5 yükseldi.

Kömür üretimi, 11 ayda 4,24 milyar tona ulaştı. Aynı dönemde yıllık 4,27 milyar ton kömür ithal edildi.

Devlete ait kömür tedarikçi şirketlerin Avustralya'dan ithal kömüre iki yıldır uyguladığı gayriresmi boykotu bu yılın başından itibaren sonlandırmasıyla kömür ithalatı iç üretimi aşacak düzeyde arttı. İthal kömürün fiyatının daha avantajlı olması da artışta etkili oldu.

Ham petrol üretimi 11 ayda 191,25 milyon tona, petrol ithalatı da 515,65 milyon tona çıktı.

Doğal gaz üretimi de 209,6 milyar metreküpe ulaştı. Doğal gaz ithalatı ise 107,4 milyon ton oldu.

  • fosil yakıt
  • üretim
  • ithalat

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