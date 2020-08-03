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Dünya

Çin'de 'Hagupit tayfunu' alarmı! Hızı 90 kilometreye ulaştı

Çin'in doğusunda kıyı kesimlerde yaşayan halk, bölgeye yaklaşan ve hızı 90 kilometreye ulaşan Hagupit tayfunu nedeniyle tahliye ediliyor.

AA03 Ağustos 2020 Pazartesi 10:32 - Güncelleme: 03 Ağustos 2020 Pazartesi 10:32
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Çin Ulusal Meteoroloji Merkezinden yapılan açıklamada, Hagupit tayfununun saatteki hızının 90 kilometreye ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, ülkenin doğusundaki Cıciang ile güneydoğusundaki Fucien eyaletlerinin kıyısında şiddetli yağışlara yol açması beklenen tayfunun Şanghay kentinde de etkilerini göstereceği kaydedildi.

Söz konusu bölgelerde, kıyı kesimindeki halkın tahliye edildiği aktarılan açıklamada, turizm merkezlerinin kapatıldığı, inşaat şantiyelerinin çalışmalarına ara verildiği ifade edildi.

Açıklamada, ülkenin doğusunda balıkçılık yapanlara denize açılmamaları uyarısında bulunuldu.

Çin'de hazirandan bu yana meydana gelen sel felaketlerinde 141 kişi hayatını kaybetti veya kayboldu. Seller nedeniyle 24 eyalette 2 milyon insan yaşadığı yeri terk etmek zorunda kaldı.

Su taşkınlarının 7 milyar dolar maddi kayba yol açtığı tahmin ediliyor.

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