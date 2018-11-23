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Çin'de yoğun hava kirliliği uyarısı yapıldı

Çin'in kuzeyindeki bazı kent ve eyaletler için yoğun hava kirliliği uyarısı yapıldı.

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Çin Çevre ve Ekoloji Bakanlığı, ülkenin kuzeyindeki başkent Pekin ile Tiencin kentinin yanı sıra Hıbey, Şandong, Şanşi, Hınan eyaletlerinde bugünden başlayarak, 26 Kasım'a kadar yoğun hava kirliliği görüleceği uyarısında bulundu.

Bakanlık ayrıca söz konusu kent ve eyaletlerdeki yetkililere halk sağlığının korunması noktasında gerekli önlemleri almaları çağrısı yaptı.

Bununla birlikte Pekin Hava Kirliliği Acil Durum Direktörlüğü, kentte yarından itibaren hava kirliliğinin artması nedeniyle sarı alarm verildiğini açıkladı.

Kentteki kirli havada bulunan PM2,5 zararlı partikül oranının 200'ü aşmasının beklendiği vurgulandı. Bu oran Dünya Sağlık Örgütünce "sağlıksız" olarak kabul ediliyor.

Çin'de hava kirliliği düzeyini belirten alarm sistemi mavi, sarı, turuncu ve kırmızı olmak üzere dört aşamadan oluşuyor. ?

Hızlı kalkınma ve sanayileşmenin bedeli olarak Çin'deki metropollerin çoğu, dünyanın en kirli şehirleri arasında yer alıyor. Çin, özellikle 2014'ten bu yana çevre ve hava kirliliğiyle mücadele etmeye çalışıyor.

Isınma ve elektrik enerjisinin büyük kısmının kömürden sağlandığı ülkede motorlu araçların sayısı 322 milyonu aşıyor.

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