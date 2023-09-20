Çin'de hortum: 10 ölü

Çin'in doğusundaki Ciangsu eyaletinde arka arkaya iki hortum meydana geldi.
Eyaletteki Suçian kentinde etkili olan ilk hortumda 5 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Hortum nedeniyle kentteki 137 ev yıkıldı, çiftlik ve tarlalar zarar gördü.
Suçian kentinin 190 kilometre güneydoğusundaki Yançıng kentindeki hortumda da 5 kişi yaşamını yitirdi.
Yetkililer, felaketten sonra Suçian kentinde yolların açıldığını ve elektrik hattının onarıldığını belirtti.
Çin'de nadiren yaşanan hortumlar, son yıllarda ülkenin doğu eyaletinde etkili oluyor.