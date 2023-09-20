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Dünya

Çin'de hortum: 10 ölü

Çin'in doğusunda meydana gelen hortumlar nedeniyle 10 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

AA20 Eylül 2023 Çarşamba 18:45 - Güncelleme:
Çin'de hortum: 10 ölü
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Çin'in doğusundaki Ciangsu eyaletinde arka arkaya iki hortum meydana geldi.

Eyaletteki Suçian kentinde etkili olan ilk hortumda 5 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Hortum nedeniyle kentteki 137 ev yıkıldı, çiftlik ve tarlalar zarar gördü.

Suçian kentinin 190 kilometre güneydoğusundaki Yançıng kentindeki hortumda da 5 kişi yaşamını yitirdi.

Yetkililer, felaketten sonra Suçian kentinde yolların açıldığını ve elektrik hattının onarıldığını belirtti.

Çin'de nadiren yaşanan hortumlar, son yıllarda ülkenin doğu eyaletinde etkili oluyor.

  • hortumlar
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