Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi’ne bağlı Şilingol kentinden bir sınır idare ekibi, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma 139’u el bombası ve 47’si harp başlığı olmak üzere 186 bomba buldu.

Sovyetler Birliği’nden kalan ve bataklığa gömülü halde bulunan bombalar, yağmurun etkisiyle ortaya çıktı.

Patlayıcılar ekipler tarafından imha edildi.

Sınır idare ekibi lideri Bay Hu, Mayıs 2011’de yine aynı bölgenin 15 kilometre güneyinde İkinci Dünya Savaşı dönemine ait Japon ordusundan kalma topların bulunduğunu kaydetti.