Çin’de İnternet oyunlarında süre ve para sınırı

Ülkenin resmi ajansı Şinhua’ya konuşan bir hükümet yetkilisi, oyun platformlarının oyuncuların kimlik ve yaşlarını belirleyebilmesi için hükümetin veri tabanlarına erişebileceği bir sistem kurulacağını açıkladı. Hükümet 18 yaş altı oyuncuların 22.00 ve 08.00 saatleri arasında çevrimiçi oyunlara katılmasını yasakladı. Çocuklar hafta içi günde 90 dakika, tatillerde ve hafta sonları günde 3 saat oyun oynama hakkına sahip olacak. Oyunlar için 8-16 yaş arası çocuklar ayda 29 dolar, 16-18 yaş arası çocuklar da 58 dolar harcayabilecek. Çin dünyanın en büyük ikinci oyun pazarı konumunda ve daha önce de bilgisayar oyunu bağımlılığına karşı adımlar atmıştı. Araştırma şirketi Newzoo’ya göre Çin’de artan regülasyonlar nedeniyle ABD oyun pazarı klasmanında bu yıl Çin’in önüne geçti.

Çin neden böyle bir adım attı?