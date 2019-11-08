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Çin’de İnternet oyunlarında süre ve para sınırı

Çin hükümeti, 18 yaşından küçüklerin internet üzerinden oyun oynama süresini sınırlandırdı.

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Ülkenin resmi ajansı Şinhua’ya konuşan bir hükümet yetkilisi, oyun platformlarının oyuncuların kimlik ve yaşlarını belirleyebilmesi için hükümetin veri tabanlarına erişebileceği bir sistem kurulacağını açıkladı. Hükümet 18 yaş altı oyuncuların 22.00 ve 08.00 saatleri arasında çevrimiçi oyunlara katılmasını yasakladı. Çocuklar hafta içi günde 90 dakika, tatillerde ve hafta sonları günde 3 saat oyun oynama hakkına sahip olacak. Oyunlar için 8-16 yaş arası çocuklar ayda 29 dolar, 16-18 yaş arası çocuklar da 58 dolar harcayabilecek. Çin dünyanın en büyük ikinci oyun pazarı konumunda ve daha önce de bilgisayar oyunu bağımlılığına karşı adımlar atmıştı. Araştırma şirketi Newzoo’ya göre Çin’de artan regülasyonlar nedeniyle ABD oyun pazarı klasmanında bu yıl Çin’in önüne geçti. 

Çin neden böyle bir adım attı? 

Çin hükümeti gençleri olumsuz bir şekilde etkilediği gerekçesiyle oyunları sık sık eleştiriyor. Çocuklarda artan miyopluk nedeniyle oluşan endişelere cevap vermek için 2018’de bir düzenlemeye giden hükümet, piyasaya yeni çıkan oyunların sayısında ve oynama sürelerinde kısıtlamalara gitmiş, yeni bir yaş temelli kısıtlama sistemi getirmişti. Çin aynı yıl yeni video oyunlarına verilen izinleri dondurmuş ve bu kârlı sektör 9 ay boyunca yeni oyunlar için hükümetten lisans alamamıştı. 

 

Milli Savunma Bakanlığından 10 Kasım videosu

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