Çin’de meydana gelen işçi servisi kazasında 20 kişi ölü
Çin’in İç Moğolistan Özerk Bölgesi’nde maden işçilerini taşıyan servisin kaza yapması sonucu 20 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi yaralandı.
- AA
Çin Merkezi Televizyonu’nun (CCTV) haberine göre, İç Moğolistan’ın Silin Gol Bölgesi'nde Yinman Madencilik Şirketi’ne ait personel servisi maden ocağına girdiği sırada kaza yaptı.
Kazada 15 kişi olay yerinde, 5 işçi ise müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralı 30 işçinin ise tedavisi sürüyor.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.
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