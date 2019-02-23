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Çin’de meydana gelen işçi servisi kazasında 20 kişi ölü

Çin’in İç Moğolistan Özerk Bölgesi’nde maden işçilerini taşıyan servisin kaza yapması sonucu 20 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi yaralandı.

  • AA
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Çin Merkezi Televizyonu’nun (CCTV) haberine göre, İç Moğolistan’ın Silin Gol Bölgesi'nde Yinman Madencilik Şirketi’ne ait personel servisi maden ocağına girdiği sırada kaza yaptı.

Kazada 15 kişi olay yerinde, 5 işçi ise müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralı 30 işçinin ise tedavisi sürüyor.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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