Çin’de meydana gelen işçi servisi kazasında 20 kişi ölü

Çin Merkezi Televizyonu’nun (CCTV) haberine göre, İç Moğolistan’ın Silin Gol Bölgesi'nde Yinman Madencilik Şirketi’ne ait personel servisi maden ocağına girdiği sırada kaza yaptı.

Kazada 15 kişi olay yerinde, 5 işçi ise müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralı 30 işçinin ise tedavisi sürüyor.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.