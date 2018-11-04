Son Dakika Haberleri 4

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Çin'de gişede bekleyen araçlara tır çarpması sonucu 15 kişi öldü

Çin'de bir tırın gişede bekleyen araçlara çarpması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Şinhua'nın haberine göre, ülkenin kuzeybatısındaki Lanzhou kentinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği bir tır otoyol gişesinde bekleyen araçlara çarptı. Kazada 15 kişinin öldüğü, 10'u ağır 44 kişinin yaralandığı, 31 aracın hasar gördüğü belirtildi.

Kazayla ilgi soruşturma başlatıldı.

Aerial view of the accident, 4 November 2018

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
THY´den Ridley Scott imzalı yeni reklam filmi

THY´den Ridley Scott imzalı yeni reklam filmi

İşte dünyanın ilk ekranı katlanabilen akıllı telefonunu: FlexiPai

İşte dünyanın ilk ekranı katlanabilen akıllı telefonunu: FlexiPai

Teknoloji devleri saatte ne kadar kazanıyor?

Teknoloji devleri saatte ne kadar kazanıyor?

E-Devlet'ten yeni hizmet! Milyonlarca kitaba tek tuşla erişim imkanı geldi

E-Devlet'ten yeni hizmet! Milyonlarca kitaba tek tuşla erişim imkanı geldi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA