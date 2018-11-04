Çin'de gişede bekleyen araçlara tır çarpması sonucu 15 kişi öldü
Çin'de bir tırın gişede bekleyen araçlara çarpması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti.
- AA
Şinhua'nın haberine göre, ülkenin kuzeybatısındaki Lanzhou kentinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği bir tır otoyol gişesinde bekleyen araçlara çarptı. Kazada 15 kişinin öldüğü, 10'u ağır 44 kişinin yaralandığı, 31 aracın hasar gördüğü belirtildi.
Kazayla ilgi soruşturma başlatıldı.
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