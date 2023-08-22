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Dünya

Çin'de kömür madeninde patlama: 11 işçi yaşamını yitirdi

Çin'in kuzeyindeki Şaanşi eyaletinde kömür madeninde meydana gelen patlamada 11 işçinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

AA22 Ağustos 2023 Salı 15:28 - Güncelleme:
Çin'de kömür madeninde patlama: 11 işçi yaşamını yitirdi
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Devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre, Yanan şehrinin Yançuan ilçesinde bulunan Şintay kömür madeninde dün akşam yerel saatle 20.00 civarında patlama meydana geldi.

Patlama sırasında madende bulunan 90 işçiden 11'i hayatını kaybetti.

Kurtarma ekiplerince göçük altından çıkarılan 81 işçiden ağır yaralanan 2'si müdahalelere rağmen kurtarılamazken 9 işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

Kazanın meydana geldiği maden ocağının 2020'de faaliyete başladığı ve buradan yılda 300 bin ton kömür çıkarıldığı bildirildi.

- ÖLÜMLÜ MADEN KAZALARI

Çin'de altyapının eski, güvenlik düzenlemelerinin yetersiz olduğu maden işletmelerinde, son yıllarda denetimlerin artırılmasıyla sayısı azalsa da kazalara sık rastlanıyor.

Çinghay eyaletinde Eylül 2021'de çöken kömür madeninde mahsur kalan 19 işçi yaşamını yitirmişti.

Şansi eyaletinde Aralık 2021'de kaçak işletilen kömür madenini sel basması 2 işçinin hayatına mal olmuştu.

Guicou eyaletinde 25 Şubat 2022'de çöken maden ocağında mahsur kalan 14 işçi hayatını kaybetmişti.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki altın madeninde 25 Aralık 2022'de meydana gelen göçükte de 40 işçi mahsur kalmış, 18'i kurtarılamamıştı.

İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde 22 Şubat'ta açık kömür madeninde meydana gelen çöküntüde toprak yığını altında kalan 5 işçi yaşamını yitirmişti.

Sıçuan eyaletinde 27 Şubat'ta maden ocağının çökmesi sonucu 5 işçi hayatını kaybetmişti.

  • maden patlaması
  • Şaanşi eyaleti
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