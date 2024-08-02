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Dünya

Çin'de köprü çöktü! 38 ölü

Çin'in Şaanşi eyaletinde şiddetli yağışlar nedeniyle köprünün çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükselirken, kayıplar için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

AA2 Ağustos 2024 Cuma 18:14 - Güncelleme:
Çin'de köprü çöktü! 38 ölü
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Xinhua ajansının haberine göre, yerel yetkililer, Şaanşi eyaletinde etkili yağışlar sonucu 19 Temmuz'da çöken köprüde bulunan araçlardan 25'inin nehre düştüğünü teyit ettiklerini bildirdi.

Yaklaşık 3 bin 400 kişiden oluşan arama kurtarma ekibinin 2 haftadır yürüttüğü çalışmalar sonucu daha fazla kişinin cansız bedenine ulaşıldığını belirten yetkililer, köprünün çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 38'e çıktığını kaydetti.

Yetkililer, 1 kişinin kurtarıldığını, kayıp olduğu bildirilen 24 kişi için de arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Çin'in kuzeybatısındaki Şaanşi eyaletinde bulunan Şangluo kentinde etkisini gösteren sağanak yağışlar, 19 Temmuz'da Cinçian Nehri'nde ani sele yol açmış, nehirden geçen köprünün 40 metrelik kısmı çökmüştü.

  • xinhua
  • sağanak

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