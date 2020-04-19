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Dünya

Çin'de koronavirüs testi negatif çıkan 3 Nijerya uyruklu kişinin pasaportlarına el konuldu

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün (Covid-19) çıkış noktası Çin'de, yetkililer koronavirüs testi 'negatif' çıkan üç Nijerya vatandaşını kaldıkları otelden zorla çıkartarak pasaportlarına el koydu. Nijerya Çin Başkonsolosunun tepki gösterdiği anlar ise kameraya yansıdı.

DHA19 Nisan 2020 Pazar 16:30 - Güncelleme: 19 Nisan 2020 Pazar 16:57
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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün (Covid-19) çıkış noktası Çin’de, yetkililer koronavirüs testi "negatif" çıkan üç Nijerya vatandaşını kaldıkları otelden zorla çıkartarak pasaportlarına el koydu.

Olayı duyan Nijerya'nın Çin Başkonsolosu Razak Lawal olay yerine gelerek pasaportları Çinli yetkililerden geri aldı.

Nijerya Çin Başkonsolosunun tepki gösterdiği anlar ise kameraya yansıdı.Olay sosyal medyada tepki topladı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Nijerya Kongre Lideri ve Temsilciler Başkanı Femi Gbajabiamila, “Çin'deki Nijerya’lıların haklarını güçlü bir şekilde savunan Vekil Başkonsolos Razak Lawal ile konuştum, beyefendiyi görevine olan bağlılığı ve vatanseverliği için selamlıyorum’ dedi.

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