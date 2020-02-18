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Dünya

Çin'de Kovid-19 salgınıyla mücadeleyi eleştiren aktivist tutuklandı

Çin'de Devlet Başkanı Şi Cinping'i yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele konusunda eleştiren bir aktivist tutuklandı.

AA18 Şubat 2020 Salı12:38 - Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 12:38

Uluslararası Af Örgütünün Çin Uzmanı Patrick Poon, aralık ayında Şiamın'da insan hakları eylemcilerinin bir toplantısına katıldıktan ve Şi'nin Kovid-19 krizini ele alış biçimini eleştirdikten sonra Çinli yetkililer tarafından aranan hukukçu Şü Cıyong'un cumartesi günü tutuklandığını açıkladı.

Poon, "Çin'in koronavirüsle savaşının, tüm muhalif sesleri susturma kampanyasına dönüştüğünü" belirterek Şü'nün, "Şiamın'daki toplantıya katıldığı için soruşturmayla hedef alınan, gözaltında kötü muamele ve işkenceye uğrama ihtimaliyle karşı karşıya olan çok sayıda kişi arasına katıldığını" savundu.

Açıklamada, Şü ve meslektaşlarının hiçbir suç işlemedikleri, Çinli yetkililerin bu kişileri derhal ve koşulsuz serbest bırakması gerektiği ifade edildi.

Şü, 4 Şubat'ta ABD ile yaşanan ticaret savaşı, Hong Kong'daki demokrasi yanlısı gösteriler ve Kovid-19 salgını dahil bir dizi meseleden ötürü liderliğini eleştirdiği Şi'nin görevinden ayrılması çağrısı yaptığı bir makale yayımlamıştı.

Çin'de üst düzey yetkililerin daha şeffaf olması çağrısıyla "Yeni Vatandaşlar Hareketi"ne öncülük eden Şü Cıyong, "yasa dışı toplantı" organize etmek suçundan 2013-2017 yıllarında cezaevinde yatmıştı.

Kovid-19 salgını tehlikesine ilk kez dikkati çeken ve bu konuda sosyal medyada yaptığı paylaşımın ardından hakkında "dedikodu yaymak" suçlamasıyla soruşturma başlatılan Çinli doktor Li Wenliang, 6 Şubat'ta Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti. Doktorun ölümü sosyal medyada tepkilere yol açmıştı.

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