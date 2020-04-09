İSTANBUL 13°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7621
  • EURO
    7,3655
  • ALTIN
    359.844
  • BIST100
    94275.4
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Çin'de koronavirüsten 2 kişi hayatını kaybetti
Dünya

Çin'de koronavirüsten 2 kişi hayatını kaybetti

IHA09 Nisan 2020 Perşembe 09:17 - Güncelleme: 09 Nisan 2020 Perşembe 09:17
ABONE OL

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, Çin ana karasında dün Covid-19 salgınında 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, ölümlerin salgının merkezi olduğu düşünülen Hubei eyaletinde görüldüğünü açıkladı. Böylelikle Çin’de Covid-19 salgınında meydana gelen can kaybı sayısı 3 bin 335’e ulaşırken, şu ana dek toplam 77 bin 370 kişi hastanelerden taburcu edildi. Komisyon, dün Çin ana karasında 63 yeni vakanın kayıtlara geçtiğini, bunlardan 2’sinin Guangdong eyaletinde görüldüğünü, diğer 61 vakanın ise yurt dışı kaynaklı olduğunu bildirdi. Ülkedeki yurt dışı kaynaklı vakaların sayısı ise bin 103’e çıktı.

Diğer yandan, komisyonun açıklamasında ülkede son 8 günde tespit edilen vakaların yaklaşık yüzde 70’inin asemptomatik olduğu belirtildi. Çin, kamuoyundaki endişeleri gidermek için semptom göstermeyen vakalarla ilgili verileri 31 Mart’tan itibaren açıklamaya başlamıştı. Daha önce sadece semptom gösteren hastalar, teyitli vakalar arasına dâhil ediliyordu. Semptom göstermeyen ancak virüs taşıyan kişiler, hâlâ virüsü yayabildikleri için kamuoyunda endişe kaynağı olmuştu.

Komisyon, 8 günlük süreçte açıklanan 885 vakanın 601’inin asemptomatik vaka olduğunu, bunlardan 279’unun da Hubei eyaletinde görüldüğünü açıkladı.

Ayda uçan cisimler! İşte dünyanın konuştuğu o görüntüler

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

BAE'den Esed'e kirli 'Türkiye' teklifi: 3 milyar dolar verelim...
BAE'den Esed'e kirli 'Türkiye' teklifi: 3 milyar dolar verelim...

BAE'den Esed'e kirli 'Türkiye' teklifi: 3 milyar dolar verelim...

Hafter'e darbe üstüne darbe! Bu kez konvoyu vuruldu
Hafter'e darbe üstüne darbe! Bu kez konvoyu vuruldu

Hafter'e darbe üstüne darbe! Bu kez konvoyu vuruldu

Bakın neyin derdine düştüler!
Bakın neyin derdine düştüler!

Bakın neyin derdine düştüler!

NYT'den çarpıcı iddia: Kovid-19 Asya'dan değil, Avrupa'dan geldi
NYT'den çarpıcı iddia: Kovid-19 Asya'dan değil, Avrupa'dan geldi

NYT'den çarpıcı iddia: Kovid-19 Asya'dan değil, Avrupa'dan geldi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.