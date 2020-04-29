Çin'de Kovid-19 nedeniyle ziyarete kapatılan Yasak Saray tekrar açılıyor

AA 29 Nisan 2020 Çarşamba 19:27 - Güncelleme: 29 Nisan 2020 Çarşamba 19:27

Yasak Saray Müzesi'nden yapılan açıklamada, "Pekin’deki mevcut salgınla mücadele durumuna göre, Yasak Saray, 1 Mayıs 2020’den itibaren normal şekilde açılacak." ifadeleri kullanıldı.

Bilet satışlarının internet üzerinden yapılacağı kaydedilirken, salgınla mücadele çalışmaları gereğince müzenin büyük bir kısmının açık olacağı ancak bazı kapalı alanların kapalı tutulacağı belirtildi.



Sosyal mesafe ve yüksek ateş şartı



Müzeyi ziyaret edeceklerin maske takması, bir metreden fazla sosyal mesafe şartına uyması talep edilirken, vücut sıcaklığının 37,3 dereceyi geçenlerin ve öksüren kişilerin müze içine giremeyecekleri belirtildi.

Her yıl milyonlarca ziyaretçi çeken Yasak Saray, virüs salgını nedeniyle 25 Ocak’ta ziyarete kapatılmıştı. Yasak Saray, geçen yıl 19 milyon ziyaretçiyi ağırlamıştı.

Çin'de gün içinde, her yıl mart ayında düzenlenen ancak bu yıl salgın nedeniyle ertelenen en yüksek yasama mekanizması Ulusal Halk Kongresi'nin yıllık toplantısının da gelecek ay yapılacağı duyurulmuştu.

Ülkede son zamanlarda günlük 20 civarlarına düşen vaka sayısı, gevşetilen önlemler, Kovid-19 salgınıyla mücadelede hayatın normale dönmesinin işareti olarak yorumlanıyor.