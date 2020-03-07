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Dünya

Çin'de Kovid-19 salgınında can kaybı 3 bin 72'ye çıktı

Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 72'ye yüseldi.

AA07 Mart 2020 Cumartesi 07:13 - Güncelleme: 07 Mart 2020 Cumartesi 07:13

Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre ülkede son 24 saatte 28 kişi hayatını kaybetti, 99 yeni vaka tespit edildi.

Ülkedeki toplam ölü sayısı da ikisi Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nden olmak üzere 3 bin 72’ye, Kovid-19 bulaşan kişilerin toplam sayısı ise 5 bin 489’nun durumu ağır olmak üzere 80 bin 651’e çıktı.

Virüs bulaşma durumu şüpheli olan kişilerin sayısı da 502 olarak açıklanırken, müşahade altına alınanların sayısı 22 bin 177’ye geriledi. Bugüne kadar taburcu edilenlerin sayısı ise 55 bin 404’e ulaştı.

Diğer yandan Çin’e dış ülkelerden gelen yabancı ülke vatandaşlarında saptanan Kovid-19 vakası ise 60’a çıktı.

Çin anakarası dışında Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Kovid-19 vakası 107’ye yükseldi, Makau Özel İdari Bölgesi’nde vaka sayısı 10 olarak bildirildi.

Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık’ta ortaya çıkan Kovid-19 salgını nedeniyle, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'in bu kentinde mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

Yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.

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