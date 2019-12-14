Çin'de maden ocağını su bastı: 4 ölü
Çin'in güneybatısındaki Siçuan eyaletinde bir kömür madenini su basması sonucu ilk belirlemelere göre 4 madenci öldü, 14 kişi mahsur kaldı.
- AA
China Daily gazetesinin haberine göre, Yibin kentindeki bir maden ocağını su bastı.
Olayda, 4 madenci yaşamını yitirirken, maden ocağında 14 kişi mahsur kaldı.
Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bilgisini paylaştı.
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