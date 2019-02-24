Çin'de meydana gelen gemi kazasında 5 mürettebat kayboldu
Çin'in doğusundaki Cıciang eyaleti açıklarında bir kargo gemisinin balıkçı teknesine çarpması sonucu 5 kişi kayboldu.
- AA
Şinhua ajansının haberine göre, eyaletin Ningbo kenti açıklarında kargo gemisiyle balıkçı teknesi çarpıştı.
Kaza sonucu batan ve 7 mürettebatı bulunan balıkçı teknesinin 5 personelinden haber alınamıyor.
Kayıp mürettebata yönelik kurtarma çalışmaları başladı.
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