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Dünya

Çin'de meydana gelen heyelanda hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye çıktı

Çin'in güneybatısındaki Yünnan eyaletinde 22 Ocak'ta meydana gelen heyelanda ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi.

AA23 Ocak 2024 Salı 12:25 - Güncelleme:
Çin'de meydana gelen heyelanda hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye çıktı
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Ulusal basındaki haberlere göre, Caotong şehrinin Cınşiong ilçesine bağlı Liangşui köyündeki heyelanın ardından 11 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Heyelanda ölenlerin sayısı 20'ye çıkarken 24 kişinin kayıp olduğu belirtildi.

Köydeki 18 hanenin toprak altında kaldığı heyelanın ardından ilk belirlemelere göre 9 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin kurtarıldığını açıklamıştı.

1000'den fazla arama ve kurtarma görevlisi, kayıpları bulmak için çalışmalarını sürdürürken can kayıplarının artmasından endişe ediliyor.

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