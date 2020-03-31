İSTANBUL 15°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,571
  • EURO
    7,228
  • ALTIN
    341.418
  • BIST100
    89953.4
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Çin'de orman yangını çıktı: 18 itfaiye eri ve bir çiftçi öldü
Dünya

Çin'de orman yangını çıktı: 18 itfaiye eri ve bir çiftçi öldü

Çin'in Sichuan eyaletinde orman yangınında mahsur kalan 18 itfaiye eri ile onlara rehberlik eden bir çiftçi hayatını kaybetti.

IHA31 Mart 2020 Salı 11:01 - Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 11:01
ABONE OL

Çin’in Sichuan eyaletindeki Xichang kentinde dün yerel saatle 15.50 sıralarında bir çiftlikte yangın çıktığı belirtildi. Alevlerin şiddetli rüzgar nedeniyle yakındaki dağlık bölgeye ve ormanlık alana sıçradığı öğrenildi. Yerel saatle 02.00 sıralarında rüzgarın yön değiştirmesi nedeniyle itfaiye ekibi ormanlık alanda mahsur kaldı. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, yangın sırasında 22 kişinin kayıp olduğu bildirilirken, sabah 07.00 civarında 3 kişinin bulunduğu ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Ekipler daha sonra 18 itfaiye eri ile onlara rehberlik eden bir çiftçinin cansız bedenine ulaştı. Hastaneye kaldırılanların durumunun stabil olduğu kaydedildi.

Şu ana kadar yangında bin hektarlık ormanlık arazinin kül olduğu, 80 hektarlık alanın ise zarar gördüğü belirtildi. Yangına 2 bin 44 itfaiye erinin müdahale ettiği, çevrede yaşayan 2 bin 44 kişi tahliye edildiği öğrenildi.

4 bin yıllık tarihiyle medeniyetin beşiğiydi, şimdi sessizliğe büründü

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Pentagon'dan Çin ve Rusya'ya karşı hamle: Gizli tutulması talep edildi
Pentagon'dan Çin ve Rusya'ya karşı hamle: Gizli tutulması talep edildi

Pentagon'dan Çin ve Rusya'ya karşı hamle: Gizli tutulması talep edildi

Dünyaya koronavirüsü bulaştıran kişinin kimliği ortaya çıktı
Dünyaya koronavirüsü bulaştıran kişinin kimliği ortaya çıktı

Dünyaya koronavirüsü bulaştıran kişinin kimliği ortaya çıktı

Avrupa Birliği bitecek
Avrupa Birliği bitecek

Avrupa Birliği bitecek

Çin'in Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama
Çin'in Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama

Çin'in Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.