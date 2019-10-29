Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin Guicou'a bağlı Guiyang kentinin Guişanhu bölgesinde inşaat halindeki bir yer altı otoparkı çöktü.

Kaza anında 14 işçinin çalıştığı alanda, 10 işçi göçük altında kaldı. Yapılan arama çalışmaları sonrasında iki işçi yaralı olarak kurtarılırken, 8 işçinin cesetlerine ulaşıldı.

Yerel hükümet inşaatın çökme nedenine ilişkin soruşturma başlattı.