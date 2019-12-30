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Dünya

Çin'de Protestan rahip hapse mahkum edildi

Çin'de, Protestan rahip Vang Yi, 'devlet iktidarını yıkma' suçlamasıyla hapis cezası aldı.

AA30.12.2019  14:00 - Güncelleme: 30.12.2019  14:00

South China Morning Post gazetesinde yer alan habere göre, Sıçuan eyaletine bağlı Çıngdu kentindeki Orta Halk Mahkemesi, kayıt dışı faaliyet gösteren Kalvinist Erken Yağmur Akit Kilisesi'nin kurucusu Vang'a, devlet iktidarını yıkma ve yasa dışı işletme kurma suçlarından 9 yıl hapis cezası verdi.

Hapis cezasıyla birlikte 3 yıl boyunca siyasal haklarından da yoksun bırakılan Vang'ın değeri 50 bin yuanın (yaklaşık 42 bin 570 lira) üzerindeki tüm mal varlığına el konulmasına karar verildi.

Vang, geçen yıl aralıkta kilisesine düzenlenen operasyonda cemaatinin önde gelen isimleriyle tutuklanmıştı.

Fahrettin Altun’dan Kanal İstanbul paylaşımı

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