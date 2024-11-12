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Dünya

Çin'de resmi tatillerde +1 uygulaması

Çin'de yıl içindeki resmi tatillere 2 gün daha eklenmesine karar verildi. Yeni düzenlemenin 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacağı belirtildi.

AA12 Kasım 2024 Salı 21:25 - Güncelleme:
Çin'de resmi tatillerde +1 uygulaması
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Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, tatil günlerini yeniden düzenleyen Devlet Konseyi kararnamesi, Başbakan Li Çiang'ın imzasıyla yürürlüğe girdi.

Buna göre, Çinlilerin geleneksel ay takvimine göre yeni yılı kutladığı Bahar Bayramı tatili, yeni yıl arifesinin de eklenmesiyle, 3'ten 4 güne çıkarıldı.

1 Mayıs İşçi Bayramı'ndaki 1 günlük tatil, 2 Mayıs da dahil edilerek 1 gün daha uzatıldı.

Böylece yıl içinde resmi tatil olan günlerin sayısı 2 gün arttı.

Kararnamede ayrıca resmi tatillerin önündeki veya sonundaki hafta sonu tatilleriyle veya çalışanların yıllık izinleriyle birleştirilerek daha uzun tatiller ayarlanabileceği ancak ulusal günlerin etrafındaki tatillerin 6 günü aşmaması gerektiği belirtildi.

Yeni düzenlemenin 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacağı kaydedildi.

Çin'de resmi tatillerin hafta sonu tatilleriyle birleşmesi halinde çalışanlar, birleştirilen ilave günleri, tatil öncesi hafta sonlarında 1'er gün çalışarak telafi ediyor.

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