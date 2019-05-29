Çin’de sağanak 7 can aldı
Çin’in güneyinde etkili olan sağanak nedeniyle 7 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.
- AA
Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin Guangşi Cuang Özerk Bölgesi’ndeki sağanaktan dolayı 7 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı, iki kişi ise kayboldu.
Bölgede 21 ilçeyi etkisi altına alan sağanak nedeniyle 185 ev çöktü, 9 bin 170 hektarlık tarım arazisi zarar gördü.
Doğrudan ekonomik kaybın 133 milyon yüene (yaklaşık 19,3 milyon dolar) ulaştığı özerk bölgede yaklaşık 9 bin kişi de güvenli yerlere tahliye edildi.
Sağanak toplam 200 bin kişiyi etkiledi. Yerel hükümet halka çadır ve yorgan başta olmak üzere çeşitli yaşam malzemeleri tedarik ediyor.
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