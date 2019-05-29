Çin’de sağanak 7 can aldı

Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin Guangşi Cuang Özerk Bölgesi’ndeki sağanaktan dolayı 7 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı, iki kişi ise kayboldu.

Bölgede 21 ilçeyi etkisi altına alan sağanak nedeniyle 185 ev çöktü, 9 bin 170 hektarlık tarım arazisi zarar gördü.

Doğrudan ekonomik kaybın 133 milyon yüene (yaklaşık 19,3 milyon dolar) ulaştığı özerk bölgede yaklaşık 9 bin kişi de güvenli yerlere tahliye edildi.

Sağanak toplam 200 bin kişiyi etkiledi. Yerel hükümet halka çadır ve yorgan başta olmak üzere çeşitli yaşam malzemeleri tedarik ediyor.