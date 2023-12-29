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Dünya

Çin'de Savunma Bakanı Li Şangfu'nun yerine Amiral Dong Cün atandı

Çin'de bir süre ortadan kaybolduktan sonra görevden alınan Savunma Bakanı Li Şangfu'nun yerine Donanma Komutanı Amiral Dong Cün atandı.

AA29 Aralık 2023 Cuma 14:45 - Güncelleme:
Çin'de Savunma Bakanı Li Şangfu'nun yerine Amiral Dong Cün atandı
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Çin'de bir süre ortadan kaybolduktan sonra görevden alınan Savunma Bakanı Li Şangfu'nun yerine Donanma Komutanı Amiral Dong Cün atandı.

Xinhua Haber Ajansının haberine göre, Ulusal Halk Kongresi Merkez Komitesi, Donanma Komutanı olarak görev yapan Amiral Dong'u ülkenin yeni Savunma Bakanı olarak atadı.

Çin Savunma Bakanı Li, bilinmeyen sebeple uzun süre kamuya açık etkinliklerde yer almamasının ardından 24 Ekim'de görevden alınmıştı. Li'nin yerine atama yapılmadığı için Savunma Bakanlığı makamı uzun süre boş kalmıştı.

  • Li Şangfu
  • Dong Cün

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