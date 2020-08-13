İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ağustos 2020 Perşembe / 23 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3191
  • EURO
    8,674
  • ALTIN
    454.817
  • BIST100
    1114.18
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Çin'de sel felaketinde 200'den fazla kişi hayatını kaybetti ya da kayboldu
Dünya

Çin'de sel felaketinde 200'den fazla kişi hayatını kaybetti ya da kayboldu

Çin'de şiddetli yağışların sebep olduğu sellerde 200'den fazla kişinin yaşamını yitirdiği ya da kaybolduğu açıklandı.

AA13 Ağustos 2020 Perşembe 09:34 - Güncelleme: 13 Ağustos 2020 Perşembe 09:34
ABONE OL

Acil Durum Yönetimi Bakan Yardımcısı Cou Şüevın, basına yaptığı açıklamada, ülkede yaşanan sellerde 219 kişinin ölü ya da kayıp olarak kayda geçtiğini ve 54 bin evin yıkıldığını belirtti.

Cou, sellerin 25 milyar dolar civarında doğrudan hasara neden olduğunu kaydetti.

Ülkede sellerin yol açtığı 25,7 milyar dolarlık (178,9 milyar yuan) ekonomik kaybın, son 5 yıldaki sel hasarının ortalamasından yüzde 15,9 daha fazla olduğu ifade edildi.

Çin'de hazirandan bu yana meydana gelen sel felaketleri nedeniyle 24 eyalette 2 milyon kişi yaşadığı yeri terk etmek zorunda kalmıştı.


İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.