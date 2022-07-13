Çin'de sıcak hava can aldı

Çin'in bir çok bölgesinde etkili olan sıcak hava dalgası can kaybına yol açtı. Ülkenin güneybatısındaki Sichuan eyaletinin başkenti Chengdu'da 1 kişinin sıcak çarpması nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Zhejiang eyaletinde bulunan Yuyao kentinde 26 kişi aşırı sıcak havadan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Çin Ulusal Meteoroloji İdaresi, pazar günü yaptığı açıklamada, 11 eyalette ilerleyen günlerde hava sıcaklıklarının 40 santigrat dereceye kadar çıkacağı uyarısında bulunmuştu. Açıklamada, sıcak hava dalgasının Çin'in orta kesimindeki Henan, Hubei ve Hunan eyaletleri, kuzey kesimindeki Shaanxi eyaleti, Sincan bölgesi ve güneybatısındaki Sichuan eyaletini etkisi altına alacağı belirtilmişti.

SICAKLIK 40 DERECEYİ AŞTI

Çin genelinde 90'ın üzerinde noktada sıcak hava nedeniyle kırmızı alarm verildi. Yanjin kentinde sıcaklıkların 44 dereceye kadar çıktığı bildirildi. Chongqing Meteoroloji Gözlemevi de önümüzdeki 3 gün içinde sıcaklıkların 40 santigrat derecenin üzerinde seyretmeye devam edeceğine dikkat çekerek, bölgede orman yangını tehlikesinin de yüksek olduğu uyarısı yaptı.

Çin'in finans merkezi Şanghay'da bugün öğlen saatlerinde hava sıcaklığı 40,9 santigrat dereceye ulaştı. Şanghay'da yüksek sıcaklık nedeniyle kırmızı alarm verildi. Kentte bir haftadır hava sıcaklıkları yüksek seyrederken, son 4 günde iki kez kırmızı alarm verildi.

Yetkililer tarafından yaşlı ve hastalar dahil olmak üzere riskli gruplar ile sıcak ortamlarda çalışanlardan olağanüstü hava koşullarına karşı tedbir almaları istendi. Meteoroloji birimleri, halka öğlen saatlerinde açık hava etkinliklerine katılmama uyarısında bulundu.

Öte yandan, Şanghay'da geçen hafta bir kişide Omicron'un B.A.5.2.1 alt mutasyonunun tespit edilmesinin ardından, kentin 16 semtinin sakinlerinden salı ve perşembe günleri arasında iki aşamalı toplu nükleik asit testi yaptırmaları istendi.