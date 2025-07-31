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Dünya

Çin'de şiddetli yağışlar nedeniyle 70 kişi hayatını kaybetti

Çin'de şiddetli yağışların yol açtığı sellerde ölenlerin sayısı 70'e çıktı. Seller nedeniyle 80 binden fazla kişi tahliye edilirken, 100'den fazla köyde elektrik kesintisi yaşandı.

AA31 Temmuz 2025 Perşembe 18:19 - Güncelleme:
Çin'de şiddetli yağışlar nedeniyle 70 kişi hayatını kaybetti
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Eyalet yetkililerinin açıklamasına göre hafta başından bu yana Çin'in farklı bölgelerinde "neredeyse bir yıllık yağışı 7 günde bırakan fırtınalar" etkisini sürdürüyor.

Aşırı yağışlardan kaynaklı seller başkent Pekin'in kuzeydoğusundaki Miyun bölgesinde bir yaşlı bakımevinde büyük hasara yol açtı.

Sel anında 55'i engelli 69 bakıma muhtaç kişinin bulunduğu bakımevinde mahsur kalan 31 kişi hayatını kaybetti.

Sellerden kaynaklı başkent Pekin dahil çevre bölgelerde 44, Hebei eyaletinde 16, Şanşi eyaletinde de 10 kişinin yaşamını yitirdi.

BİNLERCE KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Farklı bölgelerde 4'ü belediye çalışanı toplam 9 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Guardian'ın haberine göre fırtınalarda araçlar devrildi, evler sular altında kaldı, 80 binden fazla kişi tahliye edildi ve 100'den fazla köyde elektrik kesintisi yaşandı.

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