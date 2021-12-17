Çin'de ''soğuk hava'' uyarısı

AA 17 Aralık 2021 Cuma 14:18 - Güncelleme: 17 Aralık 2021 Cuma 14:19

Merkezden yapılan açıklamada, 08.00'dan itibaren ülkenin orta ve doğu kesimlerinde sıcaklıkların 6 ila 8 derece düşmesinin beklendiği bildirildi.

Sıcaklığın bazı bölgelerde 12 derece kadar düşebileceğine dikkat çekilen açıklamada, "mavi" uyarı ilan edildi.

"Mavi" uyarı, Çin'in 4 dereceli soğuk uyarı sisteminde en düşük düzeyi temsil ediyor. "Mavi" uyarıyı daha yüksek düzeydeki "sarı", "turuncu" ve "kırmızı" uyarılar takip ediyor.

Meteoroloji yetkilileri, vatandaşları ve trafik otoritelerini, soğuk hava ile yollardaki buzlanmaya karşı dikkatli olmaları ve tedbir almaları konusunda uyardı.