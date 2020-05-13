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Dünya

Çin'de son 24 saatte 7 koronavirüs vakası görüldü

Çin'de son 24 saatte 7 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasına rastlandığı bildirildi.

AA13 Mayıs 2020 Çarşamba 10:44 - Güncelleme: 13 Mayıs 2020 Çarşamba 10:44
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Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, kuzeydoğudaki Jilin eyaletinde 6, ülkenin en büyük kenti Şanghay'da ise 1 vaka görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, ülke genelinde 104 kişinin tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

Dün, salgının ilk çıktığı Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ise son günlerde vaka sayısında artış görülmesi nedeniyle kentte yaşayan 11 milyon kişiye test yapılmasının planlandığı duyurulmuştu.

Çin'de Kovid-19 vaka sayısı 82 bin 926'ya yükselirken, salgın sebebiyle 4 bin 633 kişi yaşamını yitirmişti.

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