Çin’de 'Ulusal Gün” tatilinde 502 milyon kişi seyahat etti

Şinhua ajansının haberine göre, Ulusal Gün tatilinin ilk dört gününde turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,8 artarak 502 milyona ulaştı.

Tatilin dört gününde yerli turistin harcamalarından elde edilen gelir, bir önceki döneme göre yüzde 8,12 artarak 416,9 milyar yuana (60,6 milyar dolar) yükseldi.

Çin’de 1 Ekim’de başlayan Ulusal Gün tatili, ülkede iç göç olarak nitelendirilen kitlesel seyahat ve hareketliliğe yol açıyor. 7 Ekim’e kadar devam edecek tatil süresince, ülkede turizm gelirlerinin artması bekleniyor.