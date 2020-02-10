İSTANBUL 7°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9969
  • EURO
    6,5741
  • ALTIN
    303.305
  • BIST100
    121018
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Çin'de yeni tip koronavirüsten 2 yabancı öldü
Dünya

Çin'de yeni tip koronavirüsten 2 yabancı öldü

Çin'de yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) görülen 2 yabancının hayatını kaybettiği bildirildi.

AA10.02.2020  12:21 - Güncelleme: 10.02.2020  12:21

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang, düzenlediği basın toplantısında, pazartesi itibarıyla ülkede yeni tip koronavirüs tespit edilen yabancı ülke vatandaşı sayısının 27 olduğunu belirtti.

Geng, Çin'de 6 Şubat'ta bir ABD'li, önceki gün de bir Japonyalının yeni tip koronovirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Geng, koronavirüs görüldüğü belirtilen 3 yabancının ise tahliye edildiğini sözlerine ekledi.

İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilen yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer şehir ve ülkelere yayılması üzerine, Dünya Sağlık Örgütü "acil durum" ilan etmişti.

Çin'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle can kaybı 909'a, virüs bulaşan kişi sayısı 40 bin 171'e yükseldi.

Hatay'daki Suriyeli kadınlar, kendilerine yapılan yardımı İdlib'e bağışladı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Akıncı'nın planı ortaya çıktı! İşte hadsiz sözlerin perde arkası
Akıncı'nın planı ortaya çıktı! İşte hadsiz sözlerin perde arkası

Akıncı'nın planı ortaya çıktı! İşte hadsiz sözlerin perde arkası

Türk dizilerine fetvalı yasak
Türk dizilerine fetvalı yasak

Türk dizilerine fetvalı yasak

İran'a tarihinde görülmemiş saldırı! 'İlki püskürtüldü ikinci dalga başladı'
İran'a tarihinde görülmemiş saldırı! 'İlki püskürtüldü ikinci dalga başladı'

İran'a tarihinde görülmemiş saldırı! 'İlki püskürtüldü ikinci dalga başladı'

Şart koşup, tehditler savurdu! 'Ülkeyi cehenneme çevirip hükümeti devireceğiz'
Şart koşup, tehditler savurdu! 'Ülkeyi cehenneme çevirip hükümeti devireceğiz'

Şart koşup, tehditler savurdu! 'Ülkeyi cehenneme çevirip hükümeti devireceğiz'
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.