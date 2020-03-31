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Dünya

Çin'de yerel kaynaklı koronavirüs vakasına

Çin'de dün yerel kaynaklı koronavirüs vakasına rastlanmazken, yurt dışı kaynaklı 48 vaka tespit edildiği bildirildi.

31 Mart 2020 Salı 09:20 - Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 09:20
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Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, Çin anakarasında dün yeni koronavirüsü salgınında 1 kişinin hayatını kaybettiğini, salgında şu ana kadar meydana gelen toplam can kaybı sayısının 3 bin 305’e çıktığını açıkladı.

Komisyon, Çin anakarasında dün yurt dışı kaynaklı 48 yeni vakanın kayıtlara geçtiğini, yurt dışı kaynaklı toplam vaka sayısının ise 771’e ulaştığını bildirdi.

Söz konusu vakalardan 236’sının İngiltere, 116’sının ABD ve 81’inin İspanya kaynaklı olduğu aktarılarak ülkedeki toplam vaka sayısının da 81 bin 518’e yükseldiği bildirildi.

Ülke genelindeki hastanelerden dün 282 koronavirüs hastasının taburcu edildiği, şu ana kadar taburcu edilen kişi sayısının 76 bin 52’ye ulaştığı belirtildi.

Öte yandan, Çin ekonomisinin mart ayına dair bazı verilerinde iyileşme eğilimi görüldüğü bildirildi.

Ulusal İstatistik Bürosu’nun bugün açıkladığı veriler, imalatta satın alma yöneticileri endeksinin (PMI) Mart ayında 52’ye yükseldiğini gösterdi. Bu oran, Şubat ayında 35.7 olarak kayıtlara geçmişti.

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