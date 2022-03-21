Çin'de yolcu uçağı böyle yere çakıldı

İHA 21 Mart 2022 Pazartesi 14:44 - Güncelleme: 21 Mart 2022 Pazartesi 15:30

Çin'in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ndeki Wuzhou şehri yakınlarında Doğu Çin Havayolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağının düşme anının görüntüsü ortaya çıktı. Kunming- Guangzhou seferini yapan uçağın düştüğü dağlık bölgede yangın çıktığı belirtilmiş, Çin Sivil Havacılık İdaresi, uçakta 9'u mürettebat olmak üzere 132 kişinin bulunduğunu açıklamıştı.

Olay yerindeki kurtarma çalışmaları devam ediyor.

ÇİN'DE 132 KİŞİYİ TAŞIYAN YOLCU UÇAĞI DÜŞTÜ

Çin'in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde 132 kişiyi taşıyan Boeing 737 tipi yolcu uçağının düştüğü belirtildi.

Kunming- Guangzhou seferini yapan uçağın düştüğü dağlık bölgede yangın çıktığı belirtildi. Çin Sivil Havacılık İdaresi, uçakta 9'u mürettebat olmak üzere 132 kişinin bulunduğunu açıkladı.

Kazada can kaybı olup olmadığı henüz bilinmezken, olay yerine kurtarma ekiplerinin gönderildiği öğrenildi.