Gemi mürettebatından 11’i kurtarılırken, 2 kişiden haber alınamıyor
Çin’in güneydoğusundaki Fucien eyaleti açıklarında bir yük gemisinin batması sonucu iki mürettebat kayboldu.
- AA
Çin Merkezi Televizyonu’un (CCTV) haberine göre, Fucien eyaletinin doğu kıyısının açıklarında 13 mürettebat taşıyan bir yük gemisi sabah saatlerinde battı.
Kurtarma çalışmaları kapsamında denize atlayan gemi mürettebatından 11’i kurtarılırken, 2 kişiden haber alınamadığı bildirildi.
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