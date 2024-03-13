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  • Çin'deki bir restoranda patlama: 2 ölü, 26 yaralı
Dünya

Çin'deki bir restoranda patlama: 2 ölü, 26 yaralı

Çin'deki bir restoranda patlama meydan geldi. Yaşanan olayda 2 kişinin öldüğü, 26 kişinin yaralandığı bildirildi.

AA13 Mart 2024 Çarşamba 15:58 - Güncelleme:
Çin'deki bir restoranda patlama: 2 ölü, 26 yaralı
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Ulusal basındaki haberlere göre, başkent Pekin'e komşu Langfang şehrine bağlı Sanhı ilçesinde restoranda meydana gelen patlamanın, gaz kaçağından kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Patlamada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.

Yaralılardan 14'ünün tedavi için yakındaki hastanelere kaldırıldığı, 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Yerel itfaiye birimi, patlama yerindeki yangının söndürülmesi için 36 itfaiye aracı ile 154 personeli olay yerine sevk etti.

Yetkililer, patlamanın sebebinin kesin olarak belirlenmediğini ancak gaz sızıntısından olabileceğini aktardı.

Yerel doğal gaz şirketi Tadia Gas, tedbir amacıyla olay yeri yakınındaki 50 bölgeye gaz tedarikini geçici olarak durdurduğunu duyurdu.

- RESTORANIN OLDUĞU BİNA TAMAMEN HARAP OLDU

Olayla ilgili sosyal medyada yer alan videolarda patlamanın etkisiyle restoranın bulunduğu binadan, büyük bir basınçla toz, duman ve cam parçalarının caddeye saçıldığı görülüyor.

Görüntülerde çevredekiler patlamanın şokuyla kaçışırken savrulan cisimlerin insanların ve araçların üzerinde düştüğü görüldü.

Kalın bir duman tabakasıyla kaplanan binadaki restorana komşu 7 dükkan da tamamen harap oldu.

Çin'de geçen yıl, Ningşia Hui Özerk Bölgesi'nin merkezi Yinçuan şehrinde, bir barbekü restoranında gaz ocağındaki sızıntıdan kaynaklanan patlamada, 31 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı.

Olayın ardından Çin'in çok sayıda şehrinde, doğal gaz sızıntıları ve diğer risklere karşı işletmelerde ve altyapı tesislerinde denetimler başlatılmıştı.

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