Çin'deki kasırgada işçi barakası devrildi: 8 ölü
Çin'in güneyindeki şiddetli kasırgada 8 kişi hayatını kaybetti, biri ağır 2 kişi yaralandı.
- AA
Şinhua'da yer alan habere göre, Hainan eyaletinin Dancou kentinde etkili olan kasırga nedeniyle gece inşaat alanında işçilerin kaldığı barakanın devrilmesi sonucu 8 kişi yaşamını yitirdi.
Olayda yaralanan 2 kişiden birinin durumunun da ağır olduğu ifade edildi.
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