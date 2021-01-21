İSTANBUL 9°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ocak 2021 Perşembe / 7 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3758
  • EURO
    8,9704
  • ALTIN
    443.638
  • BIST100
    1575.11
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Çin'deki madende mahsur kalan işçilerden biri öldü
Dünya

Çin'deki madende mahsur kalan işçilerden biri öldü

Çin'in Şandong eyaletinde 11 gün önce meydana gelen patlama sonucu 22 kişinin mahsur kaldığı maden ocağında bir işçinin hayatını kaybettiği bildirildi.

AA21 Ocak 2021 Perşembe 14:36 - Güncelleme: 21 Ocak 2021 Perşembe 14:36
ABONE OL

Çin basınındaki haberlere göre, 10 Ocak'ta, eyaletin Yentai kentinin Şişia ilçesine bağlı Şiçıng kasabasında inşaat halindeki bir altın madeninde meydana gelen patlamanın ardından yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucu, 17 Ocak’ta hayatta oldukları belirlenen ve kendileriyle irtibat kurulan 12 işçiden patlama anında kafasından yaralanan ve bilincini kaybeden bir işçi öldü.

Kurtarma ekipleri, 10 işçiden hala haber alınamadığını, madende mahsur bulunan işçilerden ikisinin ağır yaralı olduğunu belirtti.

Madenin, yerin 350 metre altındaki orta kısmında bulundukları tespit edilen madencilerin olduğu bölüme oksijen ve gıda takviyesi yapmak amacıyla sondaj vurularak boru hatları çekildi.

Maden alanında 600’den fazla arama kurtarma personeli görev yaparken, ambulans ve itfaiye araçları da hazır bekletiliyor.

- Çin'de 32 bin maden için "denetim" talimatı

Çin Ulusal Maden Güvenlik İdaresi, 19 Ocak’ta yaptığı açıklamada, kazaları önlemek için ülkenin kömür haricindeki 32 bin madeninin kapsamlı şekilde denetlenmesi kararı almıştı.

Denetimlerin mart ayına kadar süreceği bildirilen açıklamada, kurallara uymayanların ciddi yaptırımlarla karşılaşacağı belirtilmişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.