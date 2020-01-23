İSTANBUL 7°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9311
  • EURO
    6,5849
  • ALTIN
    296.102
  • BIST100
    123403
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Çin'deki salgın nedeniyle Icou şehrinde toplu taşıma durduruldu
Dünya

Çin'deki salgın nedeniyle Icou şehrinde toplu taşıma durduruldu

Çin’de yeni tip koronavirüsü salgını nedeniyle Hubey eyaletinin Icou şehrinde toplu taşıma durduruldu.

23.01.2020  14:13 - Güncelleme: 23.01.2020  14:13

Bayraktar'dan Star.com.tr okuyucularına Gaziantep daveti

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Her taşın altından o ülke çıkıyor: Üs haline getirdiler
Her taşın altından o ülke çıkıyor: Üs haline getirdiler

Her taşın altından o ülke çıkıyor: Üs haline getirdiler

Rum kesimi neye uğradığını şaşırdı: Türkiye veto etti
Rum kesimi neye uğradığını şaşırdı: Türkiye veto etti

Rum kesimi neye uğradığını şaşırdı: Türkiye veto etti

'Türkiye sayesinde bölgede ayaklarımızın üzerinde durabiliriz'
'Türkiye sayesinde bölgede ayaklarımızın üzerinde durabiliriz'

'Türkiye sayesinde bölgede ayaklarımızın üzerinde durabiliriz'

Bilimi dinlemedi, projeyi batırdı
Bilimi dinlemedi, projeyi batırdı

Bilimi dinlemedi, projeyi batırdı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.