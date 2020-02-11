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Dünya

Çin'deki Türk'ten korkunç iddia: Her evden yalnızca bir kişi!

Çin'deki Şangay Üniversitesi'nde Çin ve Türkiye ilişkileri üzerine doktora yapan Nurettin Akçay'ın sosyal medya hesabından Corona virüsüyle ilgili yaptığı paylaşımlar, salgınla ilgili korkunç boyutu gözler önüne serdi.

11.02.2020  21:57 - Güncelleme: 11.02.2020  21:57

Çin’de virüs nedeniyle ölü sayısının bini aştığını ve doğrulanmış vaka sayısının 42 binin üzerinde olduğunu belirten Akçay, Twitter hesabında Corona virüsü nedeniyle durumu kritik olan vaka sayısının 7 binin üzerinde olduğunu belirtti.

Ölenlerin yüzde 80’inin 60 yaşının üstünde ve yüzde 75’inin kronik ya da önemli bir hastalığının olduğunu ifade eden Akçay, Çin’de Corona virüsüyle ilgili hala belirsiz bir tablo bulunduğunu aktardı.

“HER EVDEN YALNIZCA BİR KİŞİ DIŞARI ÇIKACAK”

Akçay’ın son paylaşımı, Corona virüsüyle ilgili gelinen son durumun boyutunu gözler önüne serdi. Akçay, Şangay’da Corona virüsüne karşı kart dağıtıldığını ve bu kartla artık her evden sadece bir kişinin dışarı çıkabileceğini belirtti.

“SALGININ BİTİŞİNE DAHA DA YAKLAŞTIĞIMIZI UMUYORUZ”

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği’nden Corona virüsüyle ilgili yapılan açıklamada da şu ifadeler kullanıldı:

“Hubei dışındaki diğer eyaletlerde günlük teyit edilmiş vakalar 7 gün art arda 3 Şubat’tan 10 Şubat’a 890’dan 381’e, %57’lik bir düşüşle geriledi. Bu önlem ve kontrol tedbirlerinin işe yaradığını gösteriyor. Bu salgının bitişine daha da yaklaştığımızı umuyoruz!”

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