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Dünya

Çin'den 'ABD savaş gemisi' iddiası!

Çin ordusu tarafından yapılan açıklamada, izinsiz olarak Güney Çin Denizi'ndeki karasularına giren ABD donanmasına ait bir savaş gemisinin uzaklaştırıldığı belirtildi.

IHA23 Mart 2023 Perşembe 11:05 - Güncelleme:
Çin'den 'ABD savaş gemisi' iddiası!
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Çin ordusu, ABD donanmasına ait güdümlü füze taşıyan savaş gemisi USS Milius'un Güney Çin Denizi'ndeki Paracel Adaları çevresindeki sulara izinsiz girdiğini açıkladı. Savaş gemisinin takip edilerek bölgeden uzaklaştırıldığı kaydedilen açıklamada, ABD gemisinin Çin'in karasularına girerek işlek bölgedeki barış ve istikrarı baltaladığı ifade edildi.

Çin'in Güney Harekat Komutanlığı sözcüsü Tian Junli yaptığı açıklamada, "Harekat alanı kuvvetleri daima yüksek alarmda kalmaya devam edecek. Güney Çin Denizi'ndeki ulusal egemenlik ve güvenlik ile barış ve istikrarı kararlı bir şekilde korumak için gerekli tüm tedbirleri alacak" dedi.

ABD'DEN YALANLAMA

ABD donanması ise Çin'in iddialarını reddetti. Donanma tarafından yapılan açıklamada, savaş gemisinin Güney Çin Denizi'nde rutin operasyonlar gerçekleştirdiği ve bölgeden uzaklaştırılmadığı belirtildi. ABD Donanması 7. Filosundan yapılan açıklamada, "ABD, uluslararası hukuka uygun olan her yerde uçmaya, denize açılmaya ve faaliyet göstermeye devam edecek" ifadelerine yer verildi.

  • Çin ordusu
  • ABD savaş gemisi

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